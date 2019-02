Zeeland kent de minste auto-inbraken

Zó ziet het nieuwe kerkgebouw van de Vrije Gerefor­meer­de Gemeente in Kruiningen er straks uit

17:14 KRUININGEN - Bewoners van de Zandweg in Kruiningen zijn positief over de bouw van een nieuwe kerk in hun buurt. Die conclusie trekt wethouder Jaap Sinke (SGP, ruimte) nadat de plannen van de Vrije Gereformeerde Gemeente (VGG) gepresenteerd zijn aan buren in een straal van vijftig tot honderd meter rond de planlocatie.