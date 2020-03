Zeeland kan zich opmaken voor zonnig lenteweer dit weekend

Opvang van asielzoe­kers in Goes voorlopig van de baan

12 maart EN HAAG (ANP) - De opvang van asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes en de Friezenhal in Leeuwarden gaat voorlopig niet door. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daartoe besloten naar aanleiding van maatregelen die het kabinet heeft bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.