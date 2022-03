Zeeland kan vluchtelingen uit Oekraïne plek bieden

Registratie

Hoeveel oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne exact in de provincie zijn is niet bekend. ,,De vluchtelingen komen Zeeland binnen via andere locaties in Nederland, of direct via buurlanden. Ook zijn er particuliere en private initiatieven die zelf voor opvang van Oekraïense vluchtelingen zorgen. Deze zijn niet volledig in dit aantal opgenomen”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland.