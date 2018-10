Zeeland kan niet meer om zorgvacatures heen

Hoe lopen we de gaten in het vakantierooster dicht? Dat was afgelopen zomer de vraag bij Zorggroep Ter Weel in Goes. Directeur Coby Traas: ,,We hebben onze medewerkers gevraagd of ze niet een paar uurtjes méér wilden werken, voor het zaterdagtarief. Zo is het toen toch gelukt." Er zijn nog meer ideeën: een zomerkamp voor de kinderen van werknemers, bijvoorbeeld. Zodat die zelf langer kunnen werken.