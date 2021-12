Zeeland kan bolwerk voor recycling van plastic afval worden: ‘Plastic wordt geld waard’

Waarom is Zeeland interessant voor bedrijven in de recyclingindustrie? Dat ligt aan een combinatie van factoren, weet Meiresonne, manager bij Invest in Zeeland, de vestigingstak van ontwikkelingsmaatschappij Impuls. ,,Bedrijven die plastic recyclen zoeken een plek waar voldoende aanbod en vraag is. In en rond Zeeland, en dat moet je denken aan een straal van 300 kilometer, zitten voldoende afvalverwerkers én afnemers zoals chemie- en en voedingsindustriebedrijven om de investering in een fabriek rendabel te maken. Daarnaast spelen korte aanvoerlijnen een rol. Zeeland heeft daarbij het voordeel dat het over havens beschikt waar nog ruimte is. Grote partijen afvalplastic kun je het goedkoopst per schip aanvoeren.”