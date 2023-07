Zeeland is in de zomer te druk

Zeeuwse Amsterdam­mer Maurits Fondse komt met nieuw album: ‘Een ode aan verdwalen in het onbekende’

De Omweg, zo heet het nieuwe album van zanger Maurits Fondse, geboren in Tholen en zangeres Britta Maria, zijn partner. Op het album twaalf liederen die houvast geven in een wereld die wekelijks schudt op haar grondvesten. Op 29 april zingen ze in het Dorpshuis van Renesse.