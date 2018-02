Zeeland is enige provincie die overal hondenbelasting int

KORTGENE - Het aantal Nederlandse gemeenten dat hondenbelasting int, blijft gestaag dalen. In 2008 werd de belasting nog in 323 van de - toen - 443 gemeenten geheven. Dit jaar zijn dat er nog maar 239 van de 380, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag presenteert.

Zeeland gaat tegen die trend in. Jarenlang was Goes de enige gemeente in de provincie die viervoeters niet belastte, maar daar kwam vorig jaar een eind aan. Daardoor is Zeeland de enige provincie waar alle gemeenten hondenbelasting innen. Dat staat in schril contrast tot vooral Drenthe. Daar kent slechts één gemeente (Noordenveld) de belasting.

De totale landelijke opbrengst van de 'blaftaks' daalt dit jaar naar 58 miljoen euro. Drie jaar geleden ging het nog om 65 miljoen euro. De dertien Zeeuwse gemeenten verwachten dit jaar samen 2,2 miljoen euro te incasseren van hondeneigenaren. In 2015 was dat nog 2 miljoen, in 2010 1,6 miljoen euro.

Hondenbelasting is ook hier niet onomstreden. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft eind vorig jaar besloten het bedrag in vier jaar tijd af te bouwen tot nul. In de gemeente Borsele werd onlangs een burgerinitiatief opgezet om een einde te maken aan de belasting, maar dat strandde snel.

Opbrengst

Gary Yanover uit Kortgene is al jaren bezig om de Tweede Kamer zo ver te krijgen dat zij de hondenbelasting afschaft. Zijn grootste bezwaar is dat hondenbezitters wel moeten betalen, maar dat gemeenten de opbrengst voor heel andere zaken dan voor hondenvoorzieningen mogen gebruiken.

Om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn 40.000 handtekeningen nodig. Yanover zit inmiddels op 46.000. Toch is dat niet voldoende. ,,Uit controle is gebleken dat ongeveer 1 op de 5 handtekeningen ongeldig is. Daarom móeten we naar de 50.000."

Oneens (10%) Het probleem is dat wie de petitie tekent, zijn steun ook moet bevestigen. Daarbij is de ondertekenaar verplicht onder meer woonplaats en leeftijd in te vullen. ,,Sommigen mensen bevestigen niet of vullen rare dingen in", zegt Yanover. ,,Ze zijn ook wantrouwig, omdat ze bang zijn dat die gegevens bij de gemeente belanden. Maar de informatie wordt echt alleen gebruikt voor het burgerinitiatief."

Yanover geeft de moed nog niet op. ,,Ik kan er niet meer zoveel tijd in steken als in het begin, maar ik houd het burgerinitiatief wel actief. Inmiddels ben ik er al een jaar of vijf mee bezig. Ik wil proberen het tot een goed eind te brengen."

Profijt

Terneuzen is de Zeeuwse gemeente die het meest profiteert van hondenbelasting. Zij rekent dit jaar op bijna 4 ton aan inkomsten. Vlissingen (309.000 euro) en Middelburg (220.000 euro) staan ook in de top-3. Op Noord-Beveland gaat het om slechts 24.000 euro.