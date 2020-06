Zeeland is dit jaar dé provincie om vakantie te vieren

‘Zeeuwse Tukker’ fietst in één dag naar Goes, ook nu er geen Delta Ride for the Roses is

19:00 GOES - In alle vroegte stapt Remco Wevers vrijdag op de racefiets om in één dag van Twente naar Zeeland te fietsen. Hij wil daarmee laten zien hoe diep de Delta Ride for the Roses in zijn hart zit, ook nu het evenement dit weekend door de coronamaatregelen niet kan doorgaan.