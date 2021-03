Zeeland in trek bij huizenzoekers van buiten

video Levensmid­de­len­kast Terneuzen geplunderd: ‘Het is heel verdrietig, maar we gaan gewoon door’

8 maart TERNEUZEN - De levensmiddelenkast ‘Nemen of geven’ in Terneuzen werd afgelopen weekend geplunderd. ,,Als je ziet met hoeveel geweld de kast is opengetrokken, doet dat pijn. Het is heel verdrietig.”