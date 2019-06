Zeeland houdt van Wipneus & Pim

Twee derde Zeeuwse brandweer­pos­ten kan niet altijd uitrukken

7:35 SLUIS - Voor twee derde van de 64 brandweerposten in Zeeland heeft de Veiligheidsregio (VRZ) ruggesteun georganiseerd voor het geval de brandweerwagen overdag niet kan uitrukken. Reden is een gebrek aan beschikbare vrijwilligers. Uit cijfers die het CBS vandaag publiceert blijkt dat het aantal brandweervrijwilligers in Zeeland vorig jaar verder is afgenomen.