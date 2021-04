Zeeland hoopt op zilvervloot uit Brussel: honderden miljoenen voor groene industrie

VIDEO Laatste lesdag eindexamen­leer­lin­gen: ‘Ik had graag op een andere manier afscheid genomen’

23 april GOES - Dit was het dan. De middelbareschooltijd van vwo’ers Lotte, Luna en Pieter zit erop. Vrijdag is de laatste officiële lesdag voor eindexamenleerlingen. Een deel van hun schooltijd stond in het teken van corona. ,,Ik had graag op een andere manier afscheid genomen van de school.”