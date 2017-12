Zeeland hoopt op meer cultuurgeld

MIDDELBURG - De winter is nog niet voorbij, maar het lijkt erop dat de lente er zit aan te komen voor cultureel Zeeland. Voor volgend jaar heeft de provincie iets meer geld te verdelen, maar er is vooral hoop op bijdragen van andere partijen.

Zeeland is platzak. Dan is cultuur wel het laatste waarvoor extra geld overschiet. ,,We zitten financieel gezien in een moeilijke periode", zei gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, cultuur) dinsdag bij de presentatie van het uitvoeringsprogramma cultuur 2018. ,,Niet alles wat er gevraagd wordt, kunnen we honoreren."

Festivals

Toch had hij een hoopgevend verhaal. Er is iets meer ruimte in de cultuurbegroting omdat Concert at Sea daar niet meer in voorkomt. Daarmee wordt komend jaar een sponsorovereenkomst getekend. Als daar weer provinciaal geld naartoe gaat, komt dat niet meer uit het potje cultuur. Dus is er ongeveer 50.000 euro over.

Een deel daarvan gaat naar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, waarmee een vorig jaar aangekondigde bezuiniging definitief is teruggedraaid.

Grensverleggers

De rest gaat naar grensoverschrijdende projecten. In januari presenteren de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland samen met Vlaanderen het project Grensverleggers. Zeeland steekt daar 25.000 euro in, Limburg en Brabant het dubbele. Verder is er een eenmalige bijdrage van 50.000 euro uit het landelijke Fonds cultuurparticipatie en een flinke investering van deBuren, het Nederlands-Vlaamse huis voor cultuur en debat. In totaal komt er in drie jaar 650.000 euro beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten.

,,Er komen Vlaamse, Nederlandse en regionale subsidies in één pot", aldus De Reu. ,,Daar kunnen kunstenaars en organisaties een beroep op doen. Hoeveel geld er naar Zeeland komt, is niet met een schaartje te knippen." Hij noemde het Kunstfestival Aardenburg van afgelopen zomer, met werk van de Vlaamse kunstenaar Jan Fabre, als een voorbeeld van projecten die met het initiatief Grensverleggers mogelijk kunnen worden gemaakt.

Volgens De Reu gaat de nieuwe haven van Gent en Zeeland behalve in het Festival van Zeeuws-Vlaanderen ook nog in een ander Zeeuws cultuurevenement investeren. Bij havenbedrijf Zeeland Seaports was er gisteren niemand die dat kon bevestigen.

Rijksgeld

De lentebries waait niet alleen uit het zuiden, maar mogelijk ook uit het noorden. In Zeeland wordt de laatste hand gelegd aan een bidbook om rijksgeld binnen te halen. Onlangs bracht de Raad voor Cultuur een advies uit waarin werd aangedrongen op investeringen in de regionale infrastructuur. Daarbij werd Zeeland als optie genoemd. Met hulp van de provincie hopen Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen een gooi te doen naar dat geld.

,,Ik ben daar wel optimistisch over", zei De Reu. ,,We hebben de laatste tijd heel effectief op een aantal terreinen gelobbyd, zoals ook hier. In januari moet blijken wat dat oplevert."