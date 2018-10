Zeeland hijst de regenboogvlag

Zeeuwse huizenprij­zen naar recordhoog­te

12:02 VLISSINGEN - De prijzen op de Zeeuwse huizenmarkt blijven stijgen. In Zeeuws-Vlaanderen is de gemiddelde verkoopprijs afgelopen kwartaal voor het eerst boven de twee ton uitgekomen: 204.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 195.000 euro.