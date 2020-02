Zeeland herinnert Tweede Kamer aan afspraak over marinierskazerne: ‘Besluit staat nog steeds’

Daaraan wordt nu hard gewerkt, bevestigen de fractievoorzitters Hannie Kool (CDA) en Kees Bierens (VVD). ,,Het idee is breed omarmd in het presidium", zegt Kool. ,,We hopen dat de brief Statenbreed wordt ondertekend." Vrijdag vergaderen Provinciale Staten.

Twee weken geleden wilden de Staten al een brief sturen, om staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) om opheldering te vragen over geruchten dat de verhuizing niet doorgaat. Dat leek niet meer nodig, omdat Visser nog dezelfde dag aankondigde naar Zeeland te komen. Aangezien haar gesprek met het provinciebestuur stroef is verlopen en er steeds meer geruchten opduiken dat het besluit toch echt van de baan is, wordt nu alsnog een brief gestuurd. ,,Het is de Kamer die destijds het besluit heeft genomen”, verklaart Bierens, ,,en dat besluit staat nog steeds.”