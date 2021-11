Zeeland hengelt weer naar etappe Tour de France

Zeeuwse onderwijs­prijs voor Goese Lyceum, De Sprienke en kindcen­trum Nobel

MIDDELBURG - Het Pontes Goese Lyceum en De Sprienke in Goes hebben woensdag de Zeeuwse Onderwijsprijs gewonnen. De twee scholen kregen de prijs in het provinciehuis in Middelburg voor een samenwerkingsproject waarbij leerlingen van De Sprienke meedraaien in het reguliere onderwijs van het Goese Lyceum.

18 november