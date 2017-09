Zeeland helpt mee om files Rotterdam te verminderen

ADRZ Goes test nood­stroom­voor­zie­ning

12:08 GOES - Het ADRZ in Goes voert zaterdag een noodstroomtest uit. De tweejaarlijks test wordt gedaan om in kaart te brengen of het ziekenhuis bij stroomuitval in de regio kan blijven functioneren en goede, verantwoorde zorg kan blijven leveren. De test vindt om 12.00 uur plaats en duurt ongeveer een half uur.