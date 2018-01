Zeeland helpt 354 vluchtelingen in 6 maanden aan een woning

video Delta begint met interactieve televisie

15:56 MIDDELBURG - Steeds vaker kijken mensen naar televisie of diensten als YouTube wanneer het hen uitkomt. Daarom introduceert Delta ‘Interactieve TV’. Een kastje waarmee je naar televisie kunt kijken wanneer je wilt, of het nu op tv, tablet of telefoon is. Ook kun je programma’s herstarten, zeven dagen terug kijken en opnemen.