Zeeland heeft zijn allereerste trekker op waterstof; Ideaal voor milieu en gebruik, maar wel wat duur

De Kapelse firma Kloosterman is daarmee de allereerste in Zeeland met een trekker op waterstof. ,,Er zijn er in Nederland sinds vorig jaar twaalf van gemaakt", vertelt Kloosterman. ,,Dit is de eerste in Zeeland. Je koopt een standaard dieseltrekker bij de fabrikant en die wordt door een bedrijf in Nieuwegein verbouwd tot waterstoftrekker."