Zeeland heeft zeven keer meer woningen nodig dan minister De Jonge wil

monnikenwerk Bidden in oorlogs­tijd

In een Zeeuwse kerk – waar je zomaar naar binnen mag – staat een kaars. Erboven hangt een printje met een afbeelding van een vredesduif en de tekst ‘voor Oekraïne’. Terwijl ik voor iets anders kwam, dacht ik daardoor toch even aan vluchtelingen, mensen die hen in hun huis opnemen. En hoe bij alle pijn, taal dan ook nog eens lastig is. Ik was even stil.

28 mei