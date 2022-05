Zeeland heeft weinig carrièrekansen, denken studenten

BLOKKEN EN ZWETEN | MET VIDEO Examens gaan ‘redelijk goed’ bij Thijs: ‘Ontspannen is ook nodig’

OOSTBURG - De eindexamens zijn in volle gang. Thijs uit Oostburg, één van de drie Zeeuwse scholieren die voor de PZC vlogt over zijn belevenissen in deze toch redelijk stressvolle periode, maakt zich nog niet zo druk.

16 mei