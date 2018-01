Zeeland heeft veel oudere huisartsen: tekort dreigt

VLISSINGEN – Zeeland stevent af op een tekort aan huisartsen. Bijna de helft (46 procent) van de huisartsen is 55 jaar of ouder. Zij gaan de komende 10 tot 12 jaar met pensioen.

Het percentage oudere huisartsen is in Zeeland fors hoger dan in andere provincies: landelijk is gemiddeld 31 procent van de huisartsen 55 jaar of ouder. Dat laat minister Bruno Bruins (medische zorg) weten in antwoord op vragen van VVD-kamerleden Aukje de Vries en Leendert de Lange. Hij baseert zich op ramingen van onderzoeksinstituut NIVEL.

Op dit moment heeft Zeeland, relatief gezien, meer huisartsen dan gemiddeld in Nederland: in Zeeland werken 4,5 huisartsen per 10.000 inwoners, landelijk zijn dat er 4,3.

De Vries en de Lange willen dat er een oplossing komt voor de verwachte tekorten in de regio: artsen in opleiding zouden bijvoorbeeld vaker ervaring kunnen opdoen in praktijken in de regio in plaats van in de Randstad. In de Randstad zijn namelijk vaak overschotten aan huisartsen.