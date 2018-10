Zeeland heeft uitzonderlijk goed terrasjaar

Archeolo­gie leeft, ook in Colijns­plaat

14 oktober COLIJNSPLAAT - Hoe kun je aan een opgegraven schedel zien of die van een man of vrouw is geweest? Deze en andere wetenswaardigheden leerden bezoekers van de 'Duik in de Archeologie-dag' in Colijnsplaat, waar het verleden zaterdag op allerlei manieren tot leven kwam.