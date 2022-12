Zeeland heeft nog 17.000 huizen met een slecht energielabel

In Zeeland staan nog ruim 17.000 woningen met de slechte energielabels E, F en G. Binnen nu en zeven jaar moeten die huizen verduurzaamd worden, bijvoorbeeld door ze te isoleren. Het gaat vooral om huizen in eigen bezit die achterblijven. De meeste staan in Veere.

Natuur & Milieu heeft voor het eerst op een rijtje gezet in welke gemeenten de meeste woningen staan met slechte energielabels. Het kabinet wil dat in 2030 alle slecht geïsoleerd woningen zijn verdwenen, in 2026 de gasgestookte cv-ketel bij vervanging niet langer de standaard is en dat diverse wijken volledig van het gas zijn afgehaald.

Op dit moment staan er in ons land 3,26 miljoen woningen die geen geregistreerd energielabel hebben, dat is 45 procent van het totaal aantal huizen in Nederland.

In 2015 kreeg elk huis een voorlopig energielabel, een grove schatting gebaseerd op bouwjaar en type woning. Bij het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie, HR++glas, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet of installatie van zonnepanelen kon een huis uiteindelijk energielabel A (heel duurzaam) krijgen.

Woningbezitters investeren vaak minder

De gemeente Veere staat landelijk in de top van gemeenten waar nog heel weinig woningen een geregistreerd energielabel hebben. Natuur en Milieu heeft daar wel een verklaring voor. Driekwart van alle huizen is namelijk eigendom en woningbezitters hebben over het algemeen minder geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen dan woningcorporaties.

In de gemeenten Goes, Vlissingen, Kapelle en Middelburg staan de meeste geïsoleerde woningen. De gemeente Sluis heeft nog wat in te halen. Daar heeft nog 26 procent van alle woningen een energielabel E, F of G.