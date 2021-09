Zeeland heeft laagste besmettingsniveau van Nederland

poll Weer gaat het mis op de Deltaweg. Aantal ongelukken stapelt zich snel op, vooral in de zomer

31 augustus GOES - De Deltaweg tussen Goes en Zierikzee is een van de drukst bereden wegen van Zeeland en dat is goed te merken aan het aantal ongelukken. Zeker in de zomermaanden als het extra druk is met vakantieverkeer neemt het aantal ongelukken toe op een van de gevaarlijkste wegen van Zeeland. De maand augustus werd afgesloten met een ongeluk op maandag en dinsdag.