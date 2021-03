‘Zeeland heeft helemaal geen filters nodig’: weerfotografen zetten provincie pas écht op de kaart

PORTRET Jan Verburg wilde als 8-jarige ‘varen, vliegen en vuilnisman worden’: uiteinde­lijk deed hij het allemaal

8:00 Jan Verburg leidt een zeer gevarieerd leven. De zeventiger uit Heinkenszand zat op de grote vaart, maakte enge oorlogssituaties mee in Vietnam, schopte het in de luchtmacht tot luitenant-kolonel, was reisleider in Noord-Amerika en heeft al tientallen jaren inspirerend vrijwilligerswerk om handen. Hij kan er bovendien geanimeerd over vertellen. En dan aan het einde van het interview doodleuk vragen ‘of je genoeg hebt voor een verhaal...’