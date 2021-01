Zeeland heeft geen bezwaar tegen nieuwe opslag kernafval bij Doel

video - poll Een winkel­straat in lockdown: open, halfopen, dicht. ‘Sfeer? Er is geen sfeer meer in de Dorps­straat’

11 januari Het is stil in de Dorpsstraat in Heinkenszand. Behalve de bakker, de drogist en de dierenspeciaalzaak zijn de winkels dicht, net als de horeca. Dat wil niet zeggen dat achter de gesloten deuren niks meer gebeurt. ,,We zijn maar gaan klussen.” Portret van een winkelstraat in lockdown.