Zeeland heeft dringend extra forensisch artsen nodig: van de huidige drie gaan er twee weg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vandaag een rapport uitgebracht waarin de vrees wordt uitgesproken voor een tekort aan forensisch artsen voor gemeenten. Veel van hen gaan met pensioen en er is te weinig nieuwe aanwas. In Zeeland is de nood zelfs heel hoog.

,,We doen het in Zeeland al tien tot vijftien jaar met drie mensen’’, zegt Sjef Vrencken, forensisch arts bij de GGD Zeeland. ,,De provincie is relatief rustig, maar forensische geneeskunde speelt altijd zeven dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Crimineel Zeeland houdt zich niet aan kantoortijden, dus je moet heel vaak bereikbaar zijn en paraat staan. Als je maar met drie personen bent, ben je dus vaak aan de beurt. Dat is best belastend, en dan heb ik het nog niet eens over de aard van het werk. Je moet op onhandige tijden werken en je maakt soms bijzondere en emotioneel beladen dingen mee. Je bent niet continu aan het werk, maar moet wel vaak stand-by staan.’’