Zeeland heeft acute zorg prima op orde

Kluchterig meester­werk in Goes als afscheid van ‘Harrie Vermeulen’

Het afscheid van ‘Harrie Vermeulen’ komt steeds dichterbij. Jon van Eerd brengt het personage al twintig jaar tot leven in het theater. De theaterkomedie ‘Zo Vader Zo Zoon’ is de laatste voorstelling waarin het karakter een rol speelt. ,,Het is tijd voor wat anders”, aldus de acteur. Het publiek kon woensdagavond in Theater de Mythe in Goes nog één keer genieten van het bekendste alter ego van Van Eerd.

12:21