Zeeland heeft achterstand opvang statushouders ingelopen

Oestervis­ser in Yerseke is reddende engel voor uitgeputte Brabantse fietsers

16:52 YERSEKE - Oestervisser Nico Boertjes in Yerseke was gisteren de reddende engel voor vier uitgeputte Brabantse fietsers door zijn boot eenmalig dienst te laten doen als alternatief fietspontje. Het reguliere pontje naar Gorishoek was voor hun neus weggevaren.