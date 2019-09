Zeeland harkt 3,5 miljoen euro rijksgeld binnen voor onderhoud monumenten

VLISSINGEN - Om Zeeuwse monumentale gebouwen én historisch groen in stand te houden, krijgen 33 eigenaren in totaal ruim 3,5 miljoen euro rijkssubsidie. Het gaat om bedragen van 288 euro voor onderhoud aan een varkenshok te Oostkapelle tot dik 130.000 euro voor de Oostkerk in Middelburg.

Zeeland neemt een prominente plaats in op de pas verschenen subsidielijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met 33 subsidietoekenningen pakt de provincie brons na Limburg (38) en Noord-Brabant (35). Het geld is bedoeld om monumenten te onderhouden. Het gaat daarbij niet alleen om gebouwen maar ook om groen erfgoed zoals de stadswallen in Sluis, waarvoor drie aanvragen zijn gedaan. Daarmee gaat er in totaal 172.000 euro naar de Sluisse stadsverdediging. Ook de buitenplaats Mon Plaisir in Noordgouwe wacht geld. Voor parkaanleg wordt ruim 88.000 euro toegekend. De hoogste bedragen gaan naar kerken, van Serooskerke (Walcheren én Schouwen) tot het Belfort in Sluis. Voor molenonderhoud wordt doorgaans 36.000 euro per object toegekend. Er zitten ook vreemde eenden in de bijt: er gaat bijna 1000 euro naar een bijzondere kippenren in Oudelande.

Woonhuizen

Het valt de rijksdienst op dat dit jaar veel aanvragen voor woonhuizen zijn binnengekomen. Eigenlijk komen monumentale woonpanden niet in aanmerking voor instandhoudingssubsidie. Omdat de aanvragen zijn gedaan zijn door professionele organisaties zoals Stadsherstel en Hendrick de Keyser zijn ze toch gehonoreerd. Zo vloeit er onder meer ruim 30.000 euro naar restaurant Karel V in Goes. Het uit 1554 stammende pand aan de Turfkade is eigendom van Hendrick de Keyser, een in Amsterdam gevestigde ‘vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen en interieurs’.

Quote De luiken zijn een eind verrot. Ook de natuurste­nen stoep moet worden opgeknapt. José Bal, Uitbater restaurant Karel V Goes

Restauranthouder José Bal, die het monumentale pand van Hendrick de Keyser huurt, heeft het goede nieuws nog niet vernomen. Dat er wat moet gebeuren aan de buitenzijde is zo klaar als een klontje, laat ze weten. ,,De luiken zijn een eind verrot. Ook de natuurstenen stoep moet worden opgeknapt. Verder zal alles weer een nieuw verfje moeten krijgen. Ik denk dat die 30.000 euro dan wel op is.” De kosten voor het herstelwerk buiten zijn voor de verhuurder, binnen moet Bal het onderhoud van het historisch pand uit eigen zak betalen. ,,Vijftien jaar geleden is de vloer in de achterkamer gerenoveerd. Dat zou nu opnieuw moeten gebeuren.” Dat kan aardig in de papieren lopen. Bovendien kampt Bal in de winter met hoge stookkosten omdat de glas-in-lood ramen nagenoeg geen isolatiewaarde bezitten. Daar moeten nog een keer voorzetramen voor worden geplaatst.