Zeeland griezelt er dit weekeinde op los

Vrijdag

In Middelburg vindt vanavond de tweede editie van de Halloweenrun en wandeltocht plaats. Deelnemers rennen of wandelen tijdens het door Runderground georganiseerde evenement in enge kostuums een route van ruim acht kilometer.

De kinderboerderij in Zierikzee houdt vanavond een griezelfeest in Zierikzee. De dag begint om 16.00 uur met het maken van een griezelige spin. Daarna worden de kinderen voorgelezen en kunnen ze geschminkt worden. Tussendoor wordt er drinken met wat lekkers aangeboden. Na de soep met brood start om 19.00 uur de tocht door de wijk. Voor kinderen tot en met vijf jaar mag er een ouder bijblijven. De kinderen worden opgeroepen om verkleed te komen en een lampion mee te nemen. Deelname bedraagt 3 euro. Omstreeks 21.00 uur is de activiteit ten einde. Opgeven kan bij Marike de Jonge, Kabbelaarsbank 57.

Het grootste Halloween-evenement vindt vanavond en morgenavond plaats in Kattendijke, waar een compleet Forrest of Terror is opgezet. Het is een live actioroute waar acteurs de bezoekers de stuipen op het lijf jagen. De actie begint beide avonden om 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur. Zuidweg 9.

Zaterdag

In Wissenkerke is er vanaf 18.30 een griezeltocht door het dorp. Bewoners bij wie de kinderen mogen aanbellen, worden verzocht een lichtje voor de deur of in het raamkozijn te zetten zet. Mensen die niet in de gelegenheid zijn maar wel iets lekkers willen delen, kunnen dat afgeven in HCR De Kroon.

In De Pit in Terneuzen houdt Volt Events een Halloweeneditie in samenwerking met Methlab Recordings. Op deze avond komen artiesten van het ‘Best Newcomer Label 2016’ zoals Broke Note, WAR, en Audeke naar Terneuzen. Tevens zullen er lokale artiesten in de line-up worden opgenomen. De kosten voor kaarten bedragen 10,00 euro in de voorverkoop via Facebook, en 12,50 euro aan de deur. De deuren openen om 21.00 uur.

Kinderen uit de Vlissingse wijk Bossenburgh trekken vanaf 18.30 langs de deuren. Ruim honderd adressen nemen deel aan de snoeproute. De halloweenviering biedt ook spellen op het schoolplein van De Omnibus met sfeerlicht en muziek. Deelnemende kinderen dragen een polsbandje. Voor 16 jaar en ouder is er een horrorroute vanaf 19.00 uur.

Zondag