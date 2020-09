Zeeland gaat stookalert en snuffelfiets inzetten voor schonere lucht

Wie heeft foto's van de vliegtuig­crash in Ellewouts­dijk?

27 september ELLEWOUTSDIJK - Ze zijn nog op zoek naar foto's van een vliegtuigcrash bij Ellewoutsdijk in 1940. Maar verder is het vierde deel in de serie over de luchtoorlog boven Zeeland zo goed als af. Auteurs Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk schrijven daarin niet alleen de luchtoorlog, maar ook over wat zich op de grond afspeelde op Zuid-Beveland.