Zeeland gaat nu ook leraren en verpleeghuisartsen lokken

Van alle projecten die Zeeland uitvoert met geld uit Den Haag heeft het aanvalsplan arbeidsmarkt de hoogste prioriteit. De meest in het oog springende campagne was die om huisartsen te werven. De Zeeuwse huisartsenvereniging bood huisartsen van buiten Zeeland afgelopen zomer de gelegenheid om in een vakantiehuisje op Walcheren te verblijven en in te vallen bij een praktijk in de buurt. Van de acht huisartsen die daarvan gebruik hebben gemaakt, zijn er drie aan het werk gegaan in Zeeland.