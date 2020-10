Zeeland enige uitzondering op Duitse testplicht voor reizigers uit Nederland

VIDEO Brommerrij­be­wijs zonder uitstoot: Lars is één van de eerste Zeeuwen die lest op een elektri­sche scooter

5 oktober ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN - Lars van Hekke (16) uit Yerseke is één van de eerste Zeeuwen die op een elektrische scooter zijn brommerrijbewijs wil halen. In ’s-Heer Hendrikskinderen krijgt hij maandagmiddag zijn intake-les bij Rijschool Electric in oprichting. Een glimmende blauwe Lvneng staat op hem te wachten. ,,Wow, dat is best een gaaf ding.”