Zeeland en Limburg: landelijke CO2-heffing kan vergroening industrie frustreren

In Domburg zijn ze weer blij met de toeristen en dat laten ze zien!

28 mei DOMBURG - Wij zijn echt blij dat de toeristen weer terug zijn, zegt Carin Akkerdaas van de gelijknamige cadeauwinkel in Domburg. Om dat ook uit te stralen dragen alle medewerkers T-shirts met de tekst ‘Domburg is blij u weer te zien’. ,,We hebben er zes gekocht.”