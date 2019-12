Zeeland en Groningen strijden om testcentrum voor revolutionair vervoer

Het European Hyperloop Center is een initiatief van het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft. Dat was met vier provincies in gesprek over het testcentrum: behalve Groningen en Zeeland ook met Zuid-Holland en Flevoland. Dinsdag is bekendgemaakt dat een commissie van experts in zee wil met of Groningen of Zeeland.

1000 kilometer per uur

Het hyperloop testcentrum zal bestaan uit een high-speed testbaan van 3 kilometer en een onderzoekslaboratorium. De hyperloop kan mensen en goederen vervoeren in een buizensysteem dat voertuigen elektrisch magnetisch aandrijft. Dat gebeurt energiezuinig en supersnel, met 1000 kilometer per uur. Vanuit Amsterdam zou het dan mogelijk worden in een kwartier in Eindhoven te zijn en in 50 minuten in Frankfurt. Dat maakt de hyperloop tot een serieus alternatief voor de hogesnelheidstrein en korte vliegreizen binnen Europa.

Volledig scherm Impressie van een hyperloopstation © Hardt Hyperloop

Provincies willen het testcentrum graag binnenhalen. Uit een analyse van adviesbureau Berenschot blijkt dat de testfaciliteit de regio een impuls zal geven door onder meer de werkgelegenheid en inkomsten te vergroten. Een Europees kenniscentrum voor duurzame mobiliteit trekt ook andere innovatieve bedrijven aan. Berenschot stelt dat hierdoor een innovatiecluster kan ontstaan. ‘De (inter)nationale belangstelling voor het draagt verder bij aan het duurzame en vooruitstrevende imago van de regio’, stelt Hardt Hyperloop in een persbericht.

Proeftuin

Daarin wordt ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, economie) geciteerd: ,,De hyperloop past goed bij Zeeland en onze ambities als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Zeeland is aangewezen door de rijksoverheid als proeftuin voor slimme mobiliteit. We testen hier verschillende nieuwe innovatieve vervoersmogelijkheden. Nu we weer een stap dichter bij de realisatie zijn, willen we met alle betrokken partijen zo snel mogelijk om de tafel.”