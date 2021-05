Onderne­mers Goese binnenstad: Blokker en Scapino horen niet op de woonboule­vard

16:25 GOES - Winkels als Blokker en Scapino horen niet thuis op de woonboulevard in Goes. Dat vindt de Ondernemers Organisatie Goes (OOG). Ze vindt dat de gemeente moet voorkomen dat dit soort winkels nog aan de Marconistraat terechtkomen.