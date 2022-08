Zeeland drinkt vooral uit de Bergsche Maas en de Brabantse Wal

VLISSINGEN - De drinkwatervoorziening in Zeeland komt door de droogte niet direct in gevaar. Waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan?

Zeeland heeft zelf geen grote zoetwaterbronnen en is voor het kraanwater afhankelijk van water van buiten de provincie. Het wordt aangevoerd vanuit rivieren of diepe grondlagen uit Noord-Brabant en Zuid-Holland. Drinkwater wordt dus gemaakt van oppervlaktewater, zeg maar de rivieren, of van grondwater dat van grote diepte wordt opgepompt.

Water is al eeuwen oud

In Midden-Zeeland komt water uit de kraan dat vele eeuwen geleden ver buiten Zeeland als neerslag naar beneden kwam en langzaam diep de grond inzakte. Via ondergrondse stromen is het water in West-Brabant terechtgekomen. Waterbedrijf Evides put uit deze ondergrondse stroom, die zich tot op een diepte van wel honderd meter onder de Brabantse Wal bevindt.

Deze diepgelegen bronnen zijn niet afhankelijk van regen die nu valt. Dat is anders voor oppervlaktewater. Voor Zeeland gaat het vooral om de Bergsche Maas, die gevoed wordt door de Maas. De waterstand is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die in het stroomgebied van de Maas valt. Dat beslaat delen van Frankrijk, België en Nederland.

Halsteren, Ossendrecht en Huijbergen

In de natuurgebieden rond Bergen op Zoom pompt Evides van grote diepte grondwater op. Inwoners van Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Tholen krijgen water uit de waterwingebieden Halsteren, Ossendrecht en Huijbergen. Het grondwater zit tot een diepte van tachtig tot honderd meter. Klei- en leemlagen scheiden de grondlagen aan de oppervlakte van de diepe bronnen van drinkwater. Het waterwingebied Ossendrecht ligt boven op de Brabantse Wal. Het waterwingebied Huijbergen is gelegen in het noordelijkste puntje van het Grenspark Kalmthoutse Heide waarvan ook het gebied bij Ossendrecht deel uitmaakt. Waterwingebied Halsteren ligt op de oostelijke grens van de Brabantse Wal.

Maaswater

Zeeuws-Vlaanderen krijgt drinkwater uit de drie grote spaarbekkens in de Biesbosch, die gevoed worden met water uit de Bergsche Maas. In deze enorme kunstmatige meren zit voor twee tot drie maanden voorraad water. De lage(re) rivierstand heeft daardoor op dit moment geen gevolgen voor de drinkwaterlevering aan consumenten en ook niet voor de bedrijven die uit de Maas water krijgen, aldus Evides. De oproep om zuinig met drinkwater aan te doen, heeft vooral te maken met het voorkomen van pieken in het gebruik.

Haringvliet

Volledig scherm Bij Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee pompt Evides water uit het Haringvliet. © John de Pater

Schouwen-Duiveland drinkt water dat uit het Haringvliet, het brede water tussen Goeree-Overflakkee en het ‘vaste land’ van de provincie Zuid-Holland, wordt gewonnen. Nadat het Haringvlietwater is voorgezuiverd op Goeree-Overflakkee, wordt het in de duinen gepompt. De duinen zijn een natuurlijk filter. Daarna wordt het opgepompt en geschikt gemaakt als drinkwater. In natuurgebied Oranjezon op Walcheren werd tot halverwege de jaren 90 ook drinkwater gewonnen.

Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Volledig scherm In de volksmond worden de Clingse bossen ook wel ‘de waterleiding’ genoemd, omdat het een waterwingebied is. © Camile Schelstraete

In de bossen rond Clinge, Sint-Jansteen en Heikant zuivert Evides oppervlaktewater voor de industrie. Sinds de jaren 30 wordt hier water gewonnen. Het water komt uit de omringende polders en zakt via speciale infiltratiekanalen in de grond. Via ondiepe drains pompt Evides het water daarna weer uit de grond en maakt het in een zuivering geschikt voor zijn klanten. Het grootste deel van het water is bedoeld voor de industrie. Maar in geval van nood kan vanuit dit gebied ook drinkwater aan de inwoners van Hulst worden geleverd.