Zeeland doneert 150.000 euro aan Giro 555 voor hulp na aardbeving in Turkije en Syrië

Eerder besloten de gemeenten Terneuzen, Veere, Kapelle, Middelburg, Reimerswaal, Hulst, Noord-Beveland, Borsele en Sluis al om een euro per inwoner te doneren. Na de tsunami in Azië (2004), de cycloon in Myanmar (mei 2008), en de aardbevingen in China (mei 2008) en Haïti (januari 2010) trok Zeeland ook de portemonnee. Er is draagvlak in Zeeland, aldus het provinciebestuur, wat nu onder meer blijkt uit tal van particuliere initiatieven.