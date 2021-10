Zeeland blijft snel groeien: dit jaar al 1358 inwoners erbij

interview Schrijven hielp Rinus Spruit door een rouwperio­de: ‘Dit boek voelt als je kind’

Rinus Spruit uit 's-Heerenhoek is toe aan zijn vierde roman. Over Gerard Stroband die een verhaal schrijft over de Zeeuwse vroedmeester Jacob Smallegange. Een boek in een boek dus over een man die veel op de schrijver lijkt. Een aanrader voor wie Rinus Spruit beter wil leren kennen.

