Zeeland blijft groeien, maar niet meer zo spectaculair als vorig jaar

Zeeland kreeg er de afgelopen zes maanden per saldo 479 mensen bij, blijkt uit cijfers die het CBS woensdag naar buiten bracht. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 808. De groei van het afgelopen halfjaar is vergelijkbaar met die in de eerste zes maanden van bijvoorbeeld 2016, 2017 en 2018 en is dus niet uitzonderlijk.