Zeeland blij met extra geld voor jeugdzorg: ‘Want dit houden we niet vol’

Stuurman van bagger­schip dat stormvloed­ke­ring ramde viel vermoede­lijk in slaap

26 mei NEELTJE JANS - De stuurman van het baggerschip Eemshorn dat 5 november 2018 omstreeks 4.50 uur tegen de Oosterschelde-stormvloedkering is aangevaren, was vermoedelijk in slaap gevallen. Dat stelt het Tuchtcollege voor de Scheepvaart in een onlangs gepubliceerde uitspraak.