Zeeland blij, Den Haag steekt nu ook geld in sloop en herbouw van woningen

Afscheid van meester Ad - zo’n leerkracht die iedereen moet hebben gehad

15:05 OOST-SOUBURG - Ze zijn er nog, leerkrachten die tijdens een aardrijkskundeles compleet verdwalen in beeldende verhalen over de Australische woestijn. Die gesprekken met ouders liever op het schoolplein doen, koffietje in de hand. Ad Eversdijk van de Kameleon in Souburg is er zo één. Maar na 42 jaar is het tijd om te stoppen.