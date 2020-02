Zeeland bestelt 100.000 duurzame afvalcontainers, allemaal grijs

Dat had nog wat voeten in de aarde. Eerst lag de containerbranche dwars. De bakken worden in het buitenland gemaakt van nieuw materiaal op basis van minerale olie. Containers van gerecycled plastic zouden minder lang meegaan, minder sterk zijn, duurder, typisch iets wat ze weer in Nederland willen hebben. Maar inmiddels staan ze her en der in het land en hebben tien Zeeuwse gemeenten ze ook besteld. Daar is in totaal 2 miljoen euro mee gemoeid.