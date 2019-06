Zeeland beleeft warme en zonnige juni-maand

In Vlissingen werd het gemiddeld 18,2 graden, blijkt uit cijfers van Weeronline. Alleen in 2017 was het in juni nog warmer. Normaal is het gemiddeld 15,7 graden in Vlissingen. In Westdorpe werd het gemiddeld 18,6 graden, terwijl het in een ’normale’ juni-maand gemiddeld 15,5 graden is. Het meetstation in Wilhelminadorp gaf gemiddeld 18,1 graden aan, tegen 15,6 graden normaal.