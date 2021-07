Zeeland beleeft de drukste zomers ooit. ‘Veel Zeeuwen maken zich ongerust en zeggen: er moet een rem op’

Eerst even de keiharde cijfers. Daar ontkomen we niet aan, want ze liegen er niet om. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 1 miljoen overnachtingen. Maar liefst 46 procent minder dan in 2019, zeg maar het laatste normale jaar voor de corona-uitbraak. Nu was dat een heel goed jaar, maar toch. Ook nog even over vorig jaar, dat is nodig om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen. Toen waren er in totaal 16 miljoen overnachtingen; 17 procent minder dan in 2019. Verklaarbaar, want in het voorjaar was toerisme in Zeeland zelfs verboden.

Poll Toeristen zijn welkom in Zeeland Eens

Oneens Toeristen zijn welkom in Zeeland Eens (62%)

Oneens (38%)

Achter de kille cijfers gebeurt iets verontrustends

Door corona vierden velen vakantie in eigen land en beleefde Zeeland de allerdrukste zomer ooit. Met in juli en augustus maar liefst 4,4 miljoen overnachtingen. Ongekend. Deze zomer lijkt het net zo druk te worden, zegt Diana Korteweg Maris van het Kenniscentrum Kusttoerisme. Zij ziet achter de kille cijfers een nieuwe, zorgwekkende ontwikkeling. ,,In 2019 steunden zeven op de tien Zeeuwen het toerisme, bleek uit onderzoek dat we onder inwoners hielden. Het jaar erna - coronajaar 2020 - hadden we een voorjaar zonder toeristen. Dát heeft een deel van de bevolking als heel plezierig ervaren en aan het denken gezet.”

Toen daarop de drukste zomer ooit volgde, signaleerde het Kenniscentrum meer afwijkende reacties onder de Zeeuwen. ,,De meningen over het toerisme komen steeds meer op scherp te staan. Dat zeven op de tien mensen het toerisme steunen is fantastisch, maar die andere 30 procent moeten we serieus nemen.”

Het broeit. ‘Mensen zeggen: het is wel heel veel’

Of die groep groeit of niet, vogelt het Kenniscentrum volgend jaar in een nieuw onderzoek uit. Maar het ziet wel een omslag onder de Zeeuwen. Zo verzamelt het momenteel reacties in het kader van een nieuw toekomstplan voor het toerisme. ,,Daar zien we heel veel mensen die zeggen: het wordt wel druk, het is wel héél veel, er moet een rem op.”

Het broeit dus. Het gaat dan niet alleen om het aantal toeristen, maar ook om de wildgroei aan parken, het bouwen aan en rond bijvoorbeeld de kust en het Veerse Meer. Om te voorkomen dat een groot deel van de Zeeuwen zich tegen toeristische ontwikkelingen keert, denkt het Kenniscentrum, samen met overheden en recreatieondernemers na over wat te doen. ,,We kijken hoe het toerisme in Zeeland zich kan blijven ontwikkelen, maar wel met oog voor wat inwoners ervan vinden en of Zeeland het aan kan. In het verleden wilden we zoveel mogelijk toeristen en geld verdienen. Maar nu vragen we ons af: hoe zorg je dat het nog past bij Zeeland?”

Eind dit jaar wordt bekend welke maatregelen worden genomen.

Volledig scherm Aantal overnachtingen in Zeeland in 2020. © Kenniscentrum Kusttoerisme

Morgenochtend op deze site: een reportage vanuit Kamperland. Hoe beleven de inwoners daar de groei van het aantal toeristen?