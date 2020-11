Zeeland als laatste regio naar coronafase ‘ernstig’

MIDDELBURG - Door het toenemend aantal besmettingen gaat Zeeland binnenkort als laatste regio in Nederland van het risiconiveau ‘zorgelijk’ naar de fase ‘ernstig’. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de maatregelen in de provincie omdat Zeeland in de pas loopt met het landelijk beleid.

Dit zei Joke Gaemers, directeur publieke gezondheid van de GGD Zeeland tijdens een online bijeenkomst met tientallen Zeeuwse gemeenteraadsleden. ,,De afgelopen periode is het in Zeeland relatief goed gegaan. Zeeland was lang een witte raaf en stond onder aan de lijst met besmettingen. Maar de laatste tijd hebben we ook in Zeeland te maken met een stijging van het aantal besmettingen.”

Testcapaciteit

De GGD Zeeland telde de afgelopen week bijna 900 besmettingen. Ondanks dat hoge aantal lukt het volgens haar nog altijd bron- en contactonderzoek te doen. De problemen met de testcapaciteit zijn inmiddels verholpen. De zeven teststraten kunnen nu 1300 tests per dag afnemen, dat moet over een maand zijn gegroeid naar 2000 per dag. Ook verwacht ze dat ook de GGD gericht sneltesten kan gaan inzetten.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Jan Lonink, gaf een doorkijkje naar de situatie na het in werking treden van de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19. Die vervangt de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s waarin de coronamaatregelen nu zijn gegoten. Lonink zei dat de Zeeuwse gemeenten de huidige nauwe samenwerking voortzetten, ook na het in werking treden van de tijdelijke wet. ,,We blijven als collectief handelen en elkaar vasthouden in de bestrijding van deze crisis”, aldus Lonink. De verwachting is dat deze wet op 23 november in gaat.