Zeeland als inspiratiebron voor poëzie: ‘Het strand is meer dan zand’

Sporen in de delta In deze oase van rust bij Turkeye werd ooit stevig gevochten

TURKEYE - Een oase van rust en landelijkheid, zo kun je het gebied van de Liniedijk ten zuidwesten van Turkeye wel noemen. Toch is het een omgeving die gevormd is door militaire technologie. De Passageulelinie, gesticht dankzij de aanwezigheid van een oude gelijknamige getijdegeul, was sinds 1672 de belangrijkste verdedigingslinie in West-Zeeuws-Vlaanderen.

9 november