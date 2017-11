Zeeland aast op landelijk cultuurgeld

In zijn advies voor de periode 2017-2020 blikt de Raad voor Cultuur al vooruit naar de jaren daarna: 'De raad wil stedelijke regio’s meer centraal zetten in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de behoeften van hun inwoners – of het nu om een groeiende multiculturele bevolking gaat of juist om een krimpregio.'

Bidbook

Dit sluit naadloos aan op het advies dat oud-premier Jan Peter Balkenende vorig jaar uitbracht over de versterking van de Zeeuwse economie. Hij benadrukt dat cultuur sterk bijdraagt aan het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van Zeeland. Vooral de stedelijke regio's zouden daarom aantrekkelijker moeten worden gemaakt.

,,In het Interprovinciaal Overleg heb ik gemerkt dat alle regio's inspringen op de nieuwe denkrichting van de Raad voor Cultuur", zegt gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, cultuur). ,,Het Noorden, Brabant, Limburg, allemaal komen ze met een bidbook. Wij kunnen niet achterblijven."

Concepten

Het Zeeuwse bidbook wordt opgesteld door de Z4: Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. De provincie speelt een coördinerende rol. De Reu wil nog niet ingaan op de inhoud. Er circuleren alleen nog concepten. De bedoeling is dat de wethouders van de grootste steden begin december 'een klap geven' op de definitieve versie. Die gaat dan via Provinciale Staten naar Den Haag.

Verwacht geen lijst met nieuwe evenementen, waarschuwt De Reu. Nu krijgen alleen het Zeeland Nazomer Festival en de Vleeshal in Middelburg landelijk cultuurgeld. Andere culturele initiatieven zijn tot dusver als te kleinschalig of te regionaal beoordeeld om in aanmerking te komen. Door ze te verbinden met thema's als leefbaarheid en stedelijke aantrekkelijkheid maken ze in de volgende cultuurnotaperiode van het Rijk - vanaf 2021 - wellicht meer kans.

Samenwerking

,,Het bidbook maakt duidelijk wat Zeeland te bieden heeft en betekent op het vlak van stedelijke aantrekkelijkheid en cultuur", verklaart De Reu. ,,Gemeenten zullen daarin hun eigen wensen willen opvoeren. De nadruk ligt wel op samenwerking om Zeeland aantrekkelijk te houden. We richten ons vooral op jongeren die nu wegtrekken en vaak niet meer terugkomen. Je kunt ook denken aan een verbinding van de bestaande kunst in de openbare ruimte met toeristische arrangementen. Daar hoef je niet heel veel in te investeren."