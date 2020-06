Zeeland aan Tweede Kamer: gun Damen nu onderzeebootorder om crisis na corona te overleven

Het is niet verantwoord om tot 2022 te wachten met het gunnen van de opdracht, betoogt commissaris van de koning Han Polman namens het Overleg Zeeuwse Overheden. De coronacrisis leidt tot een zorgwekkende economische crisis, ook in de maritieme sector.

Voor de kiezen

‘Kleine en grote bedrijven in Nederland doen inmiddels een beroep op overheidssteun’, aldus de brief. ‘Ook de maritieme sector heeft het zwaar en het is de verwachting dat met name de maakindustrie het de komende tijd stevig voor de kiezen krijgt.’ Met het naar voren halen van investeringen in de marinebouw ‘kan een voor Nederland strategische bedrijfstak op eigen kracht de huidige crisis overleven, zonder massaontslagen of terugval op steunpakketten.’